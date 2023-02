Ligue 1: il Paris Saint-Germain vince con i 'tre tenori'

ROMA, 19 FEB - Il Paris Saint-Germain, dopo la doccia fredda in Champions League (ko in casa contro il Bayern Monaco), si risolleva un po', battendo in casa nella 24/a giornata della Ligue 1 il Lilla allenato da Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma. Finisce 4-3 al Parco dei Principi, con Mbappé che firma una doppietta; anche Neymar e Messi entrano di diritto nel tabellino dei marcatori. Nella classifica del campionato francese la formazione di Christophe Gautier mantiene la vetta, ma sale a 57 punti, tuttavia il Monaco tiene il passo a 49 lunghezze, che gli valgono il secondo posto.

