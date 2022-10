Ligue 1: il PSG vince e torna in vetta, il Nizza battuto

ROMA, 01 OTT - Il Paris Saint-Germain piega a fatica il Nizza e ritrova la vetta della classifica della Ligue 1 dopo 9 giornate di campionato. Sul terreno del Parco dei Principi finisce 2-1 per la squadra di Christophe Galtier che, dopo il vantaggio firmato da Leo Messi (20' pt), era stata raggiunta dalla rete di Gaetan Laborde al 2' della ripresa. Ci ha pensato Kylian Mbappé, al 38' st, a regalare il successo ai parigini che adesso in classifica guidano con 25 punti, +2 sul Marsiglia che ieri sera ha vinto sul campo dell'Angers per 3-0.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA