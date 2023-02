Ligue 1: PSG sconfitto, il Monaco per ora è secondo

ROMA, 11 FEB - Il Paris Saint-Germain stecca a pochi giorni dall'andata degli ottavi di finale della Champions League (martedì sul campo del Bayern Monaco), facendosi sconfiggere 3-1 dal Monaco che momentaneamente è secondo nella classifica della Ligue 1, a -7 proprio dai parigini di Christophe Galtier. Allo stadio Louis II di Montecarlo, il PSG scende in campo senza diversi big (a cominciare da Leo Messi) e va sotto già dopo 4' per effetto del gol di Golovin. Yedder raddoppia al 18', poi Zaire Emery accorcia le distanze per gli ospiti, ma ancora Yedder chiude il conto. Ora la Champions e la supersfida di Monaco di Baviera.

