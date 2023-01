Ligue: il Psg cade nella sfida al vertice, sconfitto 3-1 a Lens

ROMA, 01 GEN - Arriva a Capodanno la prima sconfitta stagionale per il Paris Sant Germain delle stelle, una caduta ancora più pesante visto che è avvenuta nella partita più importante di Ligue 1, la sfida di vertice col Lens, secondo in classifica e unico altro pretendente al titolo 2022/2023. Il 3-1 finale è stato meritato dal Lens contro una squadra che pur priva dello squalificato Neymar e di Messi, che non è ancora tornato in Francia, resta sulla carta molto superiore. Nello stadio Bollaert-Deleliss della cittadina del Pas de Calais, i padroni di casa finora non avevano perso un punto e hanno confermato la tradizione. Sono andati in rete già al 5' col polacco Frankowski ma poco dopo, all'8', ha pareggiato il 20enne Hugo Ekitiké, schierato in attacco da Galtier insieme con Mbappè. Al 28' il Lens è tornato avanti con l'attaccante belga Lois Openda e a inizio ripresa ha segnato la terza rete con l'altra punta Alexis Claude-Maurice. Il colpo ha tramortito la capolista, che in tutto i secondo tempo non è riuscita a organizzare una reazione produttiva. Un brutto modo per Verratti, fresco di rinnovo, per festeggiare la sua 400/a partita in maglia rossoblù. Ora il Lens si è avvicinato a -4 in classifica, quanto basta per tenere sotto pressione il Psg, che presto sarà anche distratto dalla Champions League, obiettivo primario della società finora sempre sfuggito.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA