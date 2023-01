Ligue: Ounahi niente Italia, va al Marsiglia

ROMA, 28 GEN - "È stato raggiunto un principio di accordo tra Olympique Marsiglia e Angers per il trasferimento del nazionale marocchino Azzedine Ounahi". Con questo post sul proprio profilo Twitter l'Angers annuncia la cessione del suo centrocampista, grande protagonista con la nazionale del Marocco agli ultimi Mondiali. Non sono state rese note le cifre dell'affare, ma fonti vicine ai due club parlano di dieci milioni di euro più bonus. Ounahi, che era seguito da Leicester, Siviglia e da alcuni club italiani, in particolare dal Napoli, è il secondo colpo di mercato invernale del Marsiglia dopo l'arrivo di Malinovskyi dall'Atalanta.

