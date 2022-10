Liverpool: Luis Diaz ko, di nuovo in campo nel 2023

ROMA, 11 OTT - E' assai grave l'infortunio subito dall'attaccante del Liverpool, Luis Diaz, uscito dopo uno scontro di gioco con Thomas Partey - apparentemente innocuo - nella partita di domenica contro l'Arsenal, in Premier. Il colombiano, secondo quanto scrivono i media inglesi, ha rimediato una lesione ai legamenti del ginocchio che lo costringerà a rientrare solo nel 2023. Ai Mondiali in Qatar, il giocatore del Liverpool non avrebbe partecipato lo stesso, dal momento che la 'sua' Colombia non si è qualificata. Klopp, tuttavia, perderà Luis Diaz, peraltro uno dei migliori del Liverpool in queste settimane difficili per i 'Reds', almeno per tutta la fase eliminatoria della Champions. Il Liverpool è inserito nello stesso girone di qualificazione del Napoli.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA