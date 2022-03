Lo sciclitano Tony Liuzzo sul tetto d'Europa

Non finisce di stupire il fondista sciclitano Tony Liuzzo. Agli Europei master di atletica indoor che si sono conclusi domenica scorsa a Braga in Portogallo, Liuzzo ha confermato il suo eccezionale stato di forma vincendo l’oro sui 3000 M40 stabilendo il nuovo record regionale con uno strepitoso 8’45”35. L’allievo di Salvo Dell’Aquila sembra essere tornato quello di qualche anno fa quando a livello assoluto era tra i big del fondo italiano.

Tony Liuzzo con l'oro vinto agli Europei di Braga

Tony Liuzzo e la fidanzata Sara

Tony Liuzzo e il suo fisioterapista Gianpaolo Scala

Tony Liuzzo con il suo allenatore, il prof. Salvatore Dell'Aquila

«Questo titolo europeo - ci dice Tony Liuzzo - va a tutto lo staff che mi segue dal mio allenatore Salvatore Dell’Aquila al nutrizionista Vincenzo Messina; al fisioterapista Gianpaolo Scala che hanno curato nei dettagli tutta la mia preparazione per arrivare al meglio all’appuntamento continentale di Braga; alla mia società, la Running Emotion Pozzallo che mi da supporto grazie al presidente Gianni Scala. E poi vorrei dedicare questa vittoria alla mia famiglia, a papà Ignazio e mamma Teresa che mi seguono da una vita, ma non li ho mai nominati ed alla mia splendida metà Sara che è sempre con me in tutti i momenti ed era presente anche in Portogallo. Prossimo appuntamento il campionato italiano master di cross in programma il 20 prossimo ad Aviano. Poi faremo un piano con lo staff per la stagione estiva ma sicuramente la testa è già al Mondiale di Tampere in programma dal 20 giugno in Finlandia».

LA SCHEDA. Tony Liuzzo, è nato a Scicli il 24 giugno del 1979, e ha spiccato il volo proprio dalla Libertas Scicli con il prof. Angelo Asta e poi con Franco Ruscica, prima di diventare il numero uno in Sicilia e tra i migliori in Italia partecipando alle maratone di New York e Boston con un personale di 2h16’32”, oltre ad aver corso in pista i 10.000 in 29’17” e un primato nella mezza di 1h04’02”. Liuzzo ha difeso anche i colori del Cs Aeronautica; ancora Libertas Scicli, Cover, Cs Aeronautica; Corri Castelvetrano, Atletica Augusta prima dell’approdo nel 2020 alla Running Emotion Pozzallo di Gianni Scala.

I PODI SICILIANI. E la Sicilia ha fatto incetta di medaglie e piazzamenti in Portogallo. Ecco tutti i siciliani che sono saliti sul podio agli Europei master di Braga, dove ha chiuso con due quarti posto l’etnea Daniela Aliquò sui 1500 (5’29”79) e sui 3000 (11’50”74) F55, mentre l'altro sciclitano Giovanni Finielli, classe 1950 ha vinto due medaglie con i colori dell'Atl. Trieste.

Gianfranco Belluomo (Puntese) in azione

Matteo Amoroso protagonista sui 1500 M60 e la sua compagna Daniela Aliquò (Libefratletica Roma) 4ª sui 1500 e 3000 F55

Oro. 3000 M40: Tony Liuzzo (Running Emotion Pozzallo) 8'45"35.

Argento. 800 M70: Giovanni Finielli (Atl. Ts) 2’37”58. Triplo M65: Ignazio Manfrè (S. Running Pa) 9,59. Giavellotto M35: Carmelo Impalà (Milone Sr) 50,10.

Bronzo. Alto M65: Ignazio Manfrè (S. R. Pa) 1,35. Martello F40: Irene Messina (Sal Ct) 40,68. Staffetta 4 per 200: Giovanni Finielli (Atl. Ts). Staffetta cross 8 km: Gianfranco Belluomo (Puntese).

L'etneo Gianfranco Belluomo e lo sciclitano Giovanni Finielli

