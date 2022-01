Luca Moro firma per il Sassuolo. «Ma ora penso al finale di stagione col Catania»

Il blitz a Milano, la firma che decreta il passaggio al Sassuolo. Poi la corsa per tornare in Sicilia e rimettersi a disposizione del Catania. Luca Moro ha vissuto oggi un antipasto di quella che potrebbe essere la sua nuova vita in Serie A. Intanto il Padova l'ha ceduto ai neroverdi per una cifra che oscilla dai tre ai quattro milioni di euro. Ed è un affare made in Catania, perchè su questo ragazzo, scovato da Maurizio Pellegrino, dg etneo, e allenato e plasmato da Francesco Baldini, in pochi avevano creduto.

Pubblicità

#Calciomercato



Acquisito Luca #Moro a titolo definitivo dal Padova. L'attaccante rimarrà in prestito al Catania fino al 30/06/2022.



Il comunicato ufficiale è su https://t.co/kahuXB4v2x#ForzaSasol pic.twitter.com/9WrSXPMfjS — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) January 31, 2022

Moro ieri ha cominciato a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, ma come ha dichiatato a Sky Sport, per ora penserà al Catania: «Penso al finale di stagione, bisogna chiudere al meglio e dobbiamo caricarci”. Poi un saluto ai tifosi del Sassuolo: “Penso sia stata la scelta giusta e anche ai tifosi del Sassuolo ribadisco che sono carico più che mai».

Moro ieri aveva segnato il gol numero 20 della stagione, il Catania ha perso contro il Catanzaro, ma il premio più gratificante sul piano personale gli è arrivato con questa convocazione negli uffici milanesi del dg Giovanni Carnevali. In precedenza si era sottoposto alle visite mediche sostenute al Mapei Sport.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA