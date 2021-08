Luigi raggiante: «Mamma, ce l'ho fatta»

Luigi Busà, oro nel karatè, ha gridato davanti alla telecamera, appena dopo aver vinto la finale con l’azero Rafael Aghayev che segna il record di medaglie olimpiche di sempre per l’Italia (37, poi salite a 38 con l’oro della 4x100), «Mamma ce l’ho fatta!», aggiungendo poi, «è una figata pazzesca!». Subito dopo, ai microfoni, ha aggiunto: «E’ stato un finale magico, quasi una follia. Forse un giorno lo racconterò».

«All’inizio stavo bene ma non mi sono espresso benissimo. Ho perso col kazako e qui non puoi sbagliare, poi mi sono ripreso e la semifinale è stata grandiosa, magica la finale. Se è un sogno lasciatemi sognare perché per me è stato un anno incredibile, quasi folle: per me questa vittoria vale doppio».

