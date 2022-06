Lukaku, darò tutto per far felici tifosi e compagni

MILANO, 29 GIU - "Tornare all'Inter è un'emozione forte. L'Inter mi ha dato tanto e spero adesso di fare anche meglio di prima. Con il presidente Steven Zhang abbiamo parlato di tante cose: di come sembrava impossibile per me tornare qui, ma ce l'abbiamo fatta e per questo devo ringraziare anche lui che ha continuato a spingere e a credere che era possibile. Alla fine ci siamo riusciti, sono molto contento". Lo ha detto Romelu Lukaku, intervistato da Inter Tv dopo il suo ritorno in nerazzurro. "È come tornare a casa. Cosa mi ha convinto a tornare? L'affetto dei tifosi e dei miei compagni - ha detto ancora il belga - ma anche l'opportunità di lavorare con il mister Inzaghi. Sono rimasto in contatto con lui per tutta la stagione scorsa. Penso che il nostro tecnico stia facendo bene con la squadra: io voglio contribuire e fare bene per questa società. Mi è dispiaciuto che non siano riusciti a vincere lo scudetto, ma hanno conquistato 2 trofei veramente importanti. Adesso siamo nella posizione di lanciare una sfida a tutti gli altri: vogliamo preparare bene la nuova stagione e continuare il percorso che stiamo facendo". "Se ho sentito qualche compagno? La maggioranza, praticamente tutti. Li ringrazio tutti perché io volevo tornare qui, ma anche loro hanno spinto tanto per il mio ritorno. Devo ringraziarli perché per me sono come una famiglia: sono miei fratelli. Darò tutto ogni giorno per far felici di nuovo i tifosi e i miei compagni", ha concluso Lukaku.

