Lukaku: «L'Inter mi ha tolto dalla m**da ma non potevo dire no al Chelsea»

«L'Inter mi ha tirato fuori dalla m..., avrei lasciato l’Inter solo per il Chelsea». Lo ha detto Romelu Lukaku parlando dal ritiro del Belgio a HLN.BE. «Quando il Chelsea ha offerto 110 milioni più Zappacosta, era la loro terza offerta, ho capito che la cosa era diventata seria e non c'ero più con la testa. L’Inter aveva ancora rifiutato, così sono andato a parlare con Simone Inzaghi nel suo ufficio in modo da trovare un accordo. Ero all’Inter ma con la mente ero già al Chelsea», ha aggiunto il 28enne attaccante belga.



