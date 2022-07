Mahrez rinnova con il Manchester City, fino al 2025

MANCHESTER, 15 LUG - Riyad Mahrez, stella algerina del Manchester City, ha prolungato per altri due anni, e quindi fino al 30 giugno del 2025, il contratto che lo lega alla società campione d'Inghilterra. Non sono stati rei noti i termini economici dell'accordo, però Mahrez si è detto entusiasta di rimanere alla corte di Pep Guardiola. "Sono felice di rimanere, mi sono goduto ogni singolo minuto che sono stato qui. E' un vero piacere far parte di questo incredibile club. Pep (Guardiola ndr) e tutto lo staff hanno fatto di me un calciatore migliore". Con il Manchester City Mahrez ha vinto tre titoli di Premier League, tre Coppe di Lega e una Coppa d'Inghilterra. In precedenza, prima di passare ai Citizens, l'algerino aveva vinto una Premier League con il Leicester di Claudio Ranieri.

