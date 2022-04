Malagò a Mattarella, "presidente, abbiamo fatto il tifo per lei"

ROMA, 05 APR - "Ben ritrovato Presidente". Così il n.1 del Coni ha esordito alla cerimonia di consegna del Tricolore al Quirinale rivolto al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. "Prima di celebrare le imprese realizzate a Pechino non posso non fare una considerazione. Ci eravamo lasciati il 23 dicembre alla consegna della bandiera con un affettuoso imbarazzo - ha detto riferendosi alla scadenza del mandato presidenziale e poi alla rielezione di Mattarella -. Siamo molto felici di dire ben ritrovato Presidente, le atlete e gli atleti hanno fatto il tifo per lei. Credo sia il giusto pensiero per tutto quello che ha fatto per noi in questi anni".

