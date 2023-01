Malagò, 'Coni non ha avuto avuto un euro da 700 mln di PNRR'

ROMA, 25 GEN - "I 700 milioni del PNRR destinati al sistema sportivo italiano? Il Coni è un ente pubblico, che gestisce anche i centri di preparazione olimpica: non è normale che di quei soldi non abbia ricevuto un euro". Lo dice, con tono polemico, il presidente del Coni, Giovanni Malagò al termine del suo intervento nella prima edizione del Forum "Osservatorio Valore Sport" organizzata da The European House-Ambrosetti presso la Sala Autorità dello Stadio Olimpico di Roma. Di 209 miliardi totali del PNRR "solo un miliardo è andato allo sport, quindi lo 0,5% - sottolinea Malagò -. Per la precisione, 300 milioni all'impiantistica, 700 al sistema. Il calcolo che esce fuori è imbarazzante. Siamo primi in molti sport, ma a pezzi con palestre e impianti, e lo Stato ci dà così poco?" conclude il presidente del Coni.

