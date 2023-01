Malagò, continuità di governo necessaria per sport italiano

ROMA, 25 GEN - "Sul lungo periodo si gioca la credibilità dello sport italiano? Sì, se non c'è continuità di governo è impossibile riuscire a fare qualcosa fatta bene". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, intervenendo alla prima edizione del Forum "Osservatorio Valore Sport" organizzata da The European House-Ambrosetti presso la Sala Autorità dello Stadio Olimpico di Roma. "Noi il 24 giugno del 2019 portammo a casa Milano-Cortina 2026, e da quel giorno a oggi siamo al quarto governo - ha detto ancora il presidente del Coni -. Ognuno di questi governi ha avuto una figura diversa dedicata alle Olimpiadi, e nel mezzo c'è stato anche ingresso in campo di Sport e Salute. Quale visione a lungo termine ci può essere in questo scenario?". "I risultati sportivi del 2021 non si faranno più, a meno che non si acceleri moltissimo negli altri settori - ha concluso Malagò -, in primis l'impiantistica, che devono essere complementari a quello che funziona".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA