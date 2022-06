Malagó, mi dispiace per il Cagliari, date fiducia a Giulini

CAGLIARI, 09 GIU - "Mi dispiace per il Cagliari, squadra di un popolo fiero. Ma da esperienze negative si possono trovare risorse inaspettate". Questo il commento sulla retrocessione in B del club rossoblu di Giovanni Malagó, presidente del Coni, oggi a Cagliari per la presentazione del libro di Stefano Arrica, Sergio Cadeddu e Gianluca Zuddas "Mio papà, il Padre dello Scudetto", dedicato allo storico dirigente del tricolore. "Sento dire che c'è contestazione verso l'amico Giulini ma è importante in questo momento dare fiducia a persone che vogliono bene alla squadra - ha chiarito - Cosa avrebbe fatto oggi Arrica per sistemare le cose? Era un altro calcio: la parola e una stretta di mano erano un contratto. La carriera di Gigi Riva e il legame col Cagliari diventato scudetto oggi sarebbero impossibili. Ora le rose più ampie richiedono una disponibilità finanziaria sempre maggiore, non bastano undici giocatori forti. Ma tutto il mondo del calcio - ha proseguito Malagò - deve dire grazie ad Arrica: ha costruito una favola dando speranza a tutti i tifosi, anche a quelli delle squadre più piccole. Il calcio e lo sport sono belli anche per questo: tutti possono puntare al loro scudetto".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA