Malagò "Roma-Leicester sold out? Mourinho decisivo"

ROMA, 21 APR - "Olimpico esaurito per Roma-Leicester? Mourinho è stato decisivo per l'entusiasmo, ha caricato la piazza. Di sicuro i tifosi dopo due anni di covid avevano voglia di respirare l'atmosfera dello stadio". Così Giovanni Malagò in vista del match di Conference League dei giallorossi. "La Roma negli ultimi tempi ha giocato meglio, ed è l'unico club italiano rimasto sulla scena internazionale" ha aggiunto il presidente del Coni. La politica di prezzi viene lodata da Malagò, il quale ritiene che abbia aiutato moltissimo soprattutto le famiglie "perché c'è un'incidenza percentuale di romani che sono entrati nell'area di povertà e chi sta in quell'area non può certo permettersi certi prezzi per andare allo stadio". Una parola anche sulla prossima finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter: "E' stata definita il derby d'Italia: una sfida che valorizza al meglio la stessa formula della Coppa Italia, che mette in condizione le squadre di vertice di essere avvantaggiate. Partita in contemporanea con gli Internazionali di tennis? Da quando si è istituita la finale di coppa Italia all'olimpico, è sempre quella settimana. La colpa è di chi non è stato capace di creare nuove strutture".

