ROMA, 28 LUG - "Non sono sorpreso, con lei le soprese non mancano mai". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito all'annuncio dell'adesione a Forza Italia di Valentina Vezzali, parlando a margine della presentazione sulla ricerca sui grandi eventi a Roma tenutasi oggi al salone d'onore del Coni.

