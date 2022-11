Manchester United: "Valutiamo di rispondere a Ronaldo"

ROMA, 14 NOV - "Il Manchester United prende atto della copertura mediatica relativa a un'intervista di Cristiano Ronaldo. Il club valuterà la propria risposta dopo che saranno stati stabiliti tutti i fatti. Il nostro obiettivo rimane quello di prepararci per la seconda metà della stagione e continuare con slancio, convinzione e l'unione che si sta costruendo fra giocatori, manager, staff, fan". Così, in una nota, il Manchester United prende posizione nei confronti dell'attaccante portoghese che ieri, nel corso di uno show tv, ha attaccato duramente il glorioso club dei 'Red devils' e in particolare l'allenatore olandese Erik Ten Hag, reo - a suo dire - di avergli mancato di rispetto per l'impiego a singhiozzo nel corso della stagione.

