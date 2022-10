Mancini 'Nazionale aperta, tutti possono rientrare'

MILANO, 17 OTT - "Le porte della Nazionale sono aperte sempre a tutti, Zaniolo è venuto quando nessuno lo conosceva. Non credo ci sia un problema. L'importante che continuino a giocare e ad impegnarsi, tutti hanno la possibilità di rientrare": lo dice il ct della Nazionale Roberto Mancini all'arrivo al Gran Galà del Calcio. Mancini si complimenta poi col Napoli per l'inizio di stagione. "Ha iniziato benissimo, credo sia una squadra forte - commenta il ct - con calciatori che giocano insieme da tanto tempo. E con qualche innesto nuovo, spero per loro che continuino fino alla fine". Nessuna sorpresa per il rendimento di Raspadori: "Non mi sorprende, l'ho portato all'Europeo quando aveva fatto dieci partite in A. Queste partite lo aiutano a migliorare, questo sicuramente aiuta tutti".

