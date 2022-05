Mancini "si chiude ciclo, servirà coraggio per futuro"

LONDRA, 31 MAG - La Finalissima contro l'Argentina chiude un ciclo che a Wembley, meno di un anno fa, aveva toccato il suo punto più alto con la conquista dell'Europeo: alla vigilia della sfida contro l'Albiceleste, il ct azzurro, Roberto Mancini, promette coraggio per l'Italia che verrà. "Domani sera si concluderà un ciclo, dalla prossima partita inseriremo diversi giovani per il futuro - le parole del ct dell'Italia -. Per ricostruire occorre continuare a scegliere i giocatori sempre con una logica, poi da parte mia servirà coraggio, perché ci saranno tanti giovani". Prima però ci sarà da onorare la sfida contro la squadra di Lionel Scaloni. "E' un grande piacere essere a Wembley. A luglio eravamo qui a festeggiare e sicuramente c'è un po' di emozione. E' bello giocare questa partita, Italia-Argentina del resto è una classica del calcio mondiale e sarà una grande sfida. Possiamo dare spettacolo anche se con qualche defezione. Dispiace non avere Chiesa, Immobile, Berardi e Verratti. Ma anche così siamo forti, così come lo è l'Argentina".

