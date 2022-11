Manovra: Abodi, proveremo a catturare più fondi per lo sport

ROMA, 22 NOV - "Utilizzeremo tutti gli strumenti per catturare ulteriori spazi finanziari lavorando come giusto che sia nella collaborazione con i parlamentari". Lo dice il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, lasciando Palazzo H dove ha preso parte a giunta e consiglio informali del Coni. Il ministro domani spiegherà alla Camera cosa c'è di sportivo nella legge di Bilancio, "che peraltro si chiude quando la chiude il Parlamento". "La riforma dello sport presuppone che si intervenga, tanto più per le scadenze che conosciamo _ ha detto ancora Abodi -. Mi riservo facoltà, dopo aver ascoltato tutte le parti, come approcciare i temi di vincolo sportivo e del lavoro sportivo - ha sostenuto il ministro -. Sapendo che indietro non si torna e sono principi sacrosanti e irrinunciabili valutando con i portatori di interesse come formulare il calendario. Se sono previsti cambiamenti per la riforma di fine 2018? Al momento no, ma è un momento che passa presto e affronteremo anche quello, ma per andare avanti, non per tornare indietro".

