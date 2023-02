Marani in tour, incontra alcuni club della Serie C

ROMA, 16 FEB - Il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, in occasione della sua seconda uscita ufficiale sarà allo stadio "Gastone Brilli Peri" di Montevarchi domenica 19 febbraio per assistere alla partita San Donato Tavarnelle-Fermana, valida per la 28/a giornata di serie C. Il presidente seguirà l'incontro insieme ai dirigenti dei due club. Marani sarà presente, inoltre, al posticipo di lunedì sera all' "Orogel Stadium-Dino Manuzzi" di Cesena in occasione del derby tra i bianconeri e la Reggiana. La partita, che vedrà opposte la prima e la seconda in classifica del girone B, avrà inizio alle 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Rai Sport.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA