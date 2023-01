Marani, sostenibilità tema più urgente per Serie C

MILANO, 31 GEN - "Nella mia idea di Serie C ci sono alcuni punti fondamentali e il primo è quello della sostenibilità, il più urgente e immediato. Alcune società in questi anni hanno fatto alcuni errori riuscendo comunque a far fronte alla difficoltà, ma non può ricadere tutto sui singolo presidenti. Bisogna risolvere la questione, altrimenti la Serie C sarà sempre una categoria in cui i ricavi non valgono i costi". Lo ha detto Matteo Marani, candidato alla presidenza della Lega Pro, presentando la propria candidatura a Milano. "In questo momento la C mi sembra l'anello più debole del professionismo. Se il calcio italiano vuole essere competitivo la parte fondamentale deve giocarla la Serie C - ha proseguito Marani -. I prossimi due anni sono fondamentali per la Serie C: c'è bisogno delle energie di tutti per rilanciare al massimo il campionato. Il mio progetto si chiama 'Facciamo rete' perché i club dovranno essere al centro di questa esperienza. Oggi voglio rivedere unita la Lega Pro, è la cosa più importante". Insieme a Marani, la candidatura prevede la vicepresidenza a Gianfranco Zola. "È una persona con grande visione e il progetto guarda anche all'estero, motivo per cui possiamo sfruttare la sua esperienza lontano dall'Italia", ha concluso.

