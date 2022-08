Marc Marquez, sempre in contatto con Honda e andrò in Austria

ROMA, 09 AGO - L'Honda soffre nel Mondiale MotoGp ma Marc Marquez non l'ha abbandonata per pensare solo alla riabilitazione dopo l'ennesimo intervento al braccio. Il campione di Cervera andrà in Austria per seguire la prossima gara, il 21 agosto, e per cominciare a pianificare il futuro. "La Honda è in un momento critico - ammette lo stesso Marquez in dichiarazioni diffuse dalla Honda -. Sto dialogando molto con la squadra e sto cercando di capire la moto 2022 e cosa sta succedendo. Così andrò in Austria, per parlare con tutti e incontrare lo staff HRC dal Giappone per lavorare per il futuro. Con l'altra operazione mi ero distaccato troppo, voglio essere coinvolto di più in modo che quando tornerò avrò tutto fresco". Quanto alle sue condizioni, Marquez appare obiettivo e prudente, a dieci settimane dall'intervento. "Passo dopo passo mi sento meglio e l'osso sta guarendo bene. A fine agosto ho un altro controllo, da lì possiamo fare un altro passo con la riabilitazione, iniziare davvero a spingere. Sono ottimista, ma non voglio espormi sui tempi di rientro - le parole del pilota spagnolo -. La mia è una lotta che continua da ben due anni. Ho vinto alcune gare l'anno scorso ma soffrivo molto e a Jerez ho capito che dovevo fare qualcosa. È stata dura e lo è ancora perchè il dubbio sul braccio non scompare. So che non posso fare un'altra operazione e sono convinto che questa sarà l'ultima ma in fondo alla mente resta fisso un interrogativo"

