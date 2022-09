Marotta, famiglia Zhang è garanzia per l'Inter

MILANO, 10 SET - "Voci sulla cessione? Queste notizie circolano ormai da due anni. La famiglia Zhang ama la società, rispetta i tifosi, sa cosa deve fare per garantire presente e futuro, lo ha sempre fatto e continuerà a farlo". Lo ha detto l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, a DAZN prima della sfida contro il Torino. "Le risposte più importanti le aspettiamo dalla squadra e non dalla società. Sono cose sopra la mia testa, il futuro è garantito nel migliore dei modi, non entro in merito di cose societarie. La famiglia Zhang non verrebbe mai meno all'impegno - ha aggiunto -. Il confronto tra la dirigenza e Inzaghi? I confronti sono quotidiani, c'era n'era l'esigenza e l'abbiamo fatto. È giusto rispettare il lavoro di Inzaghi. La reazione deve essere maggiore e più forte di quella delle ultime volte. I problemi li abbiamo affrontati, oggi la motivazione deve essere ancora più forte per regalare soddisfazioni a tutti", ha concluso Marotta.

