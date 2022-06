Marroccu è il nuovo direttore sportivo del Verona

ROMA, 10 GIU - Il Verona ha un nuovo direttore sportivo: è Francesco Marroccu e in passato ha lavorato per diversi club, dal Genoa al Cagliari. E' stato lo stesso club scaligero ad annunciare la nuova nomina. "Hellas Verona Fc comunica di avere affidato l'incarico di direttore sportivo a Francesco Marroccu - si legge sulla homepage del sito online -. Marroccu, nato a Cagliari l'8 agosto 1966, inizia la carriera da dirigente sportivo in Serie A con la società sarda nel 2005: lavora prima come segretario e poi come direttore generale del club rossoblù, per poi diventarne il ds nel 2014. Nelle stagioni successive, è stato ds di società italiane ed estere: Beira Mar (Portogallo), Ascoli, Leeds (Inghilterra), Sagan Tosu (Giappone), Feralpisalò, Brescia e Genoa. Il club rivolge a Francesco Marroccu un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro a capo dell'area sportiva del Club gialloblù".

