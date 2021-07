Anche il presidente Mattarella a Wembley per la finale Italia Inghilterra

Ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Wembley per assistere alla finale del campionato europeo di calcio tra Italia e Inghilterra. Il match si svolgerà domenica 11 alle 21, nello stadio londinese e il capo dello Stato sarà in tribuna d’onore al fianco del Principe William per tifare gli azzurri alla ricerca di un successo che sarebbe storico (prima e ultima volta nel 1968 a Roma contro la Jugoslavia, con i gol di Riva e Anastasi).

Pubblicità

Il presidente ha già assistito all'Olimpico alla partita inaugurale dell'Europeo tra Italia e Turchia e finita 3 a 0.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA