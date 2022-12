Matuidi dice basta, si ritira l'ex Juventus e PSG

ROMA, 23 DIC - "Caro calcio, io ti ho amato tanto". E' il prologo del video che correda il lungo post su Instagram con il quale il francese Blaise Matuidi, campione del mondo 2018, annuncia l'addio al calcio. L'ex centrocampista di PSG e Juventus scrive: "Il calcio mi hai dato tanto, ma è ora di fermarsi. Quando guardo indietro, penso a questo lungo viaggio, e i miei occhi sono pieni di stelle. Ho realizzato i miei sogni di bambino ma anche i miei sogni da uomo. Ho la gola secca, ma sono orgoglioso di voltare pagina. Vi voglio bene ragazzi. Il vostro Blaisou". Matuidi, 35 anni, non giocava da più di un anno con l'Inter Miami, il suo ultimo club, che lo aveva tolto dalla lista dei giocatori per la stagione 2022 della MLS, il campionato nordamericano. In carriera, oltre al Mondiale, ha conquistato vari titoli e trofei, vincendo cinque campionati in Francia e tre in Italia con i bianconeri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA