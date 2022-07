Maturità: si è diplomata campionessa ginnastica ritmica Raffaeli

ANCONA, 05 LUG - Maturità per Sofia Raffaeli, campionessa italiana di ginnastica ritmica e reduce dagli ori agli Europei: la giovane atleta, classe 2004, allenata da Julieta Cantaluppi alla Ginnastica Fabriano, si è diplomata al Liceo delle Scienze Umane presso l'Istituto Paritario Leonardo di Civitanova Marche (Macerata). Originaria di Chiaravalle (Ancona), entrata far parte delle Fiamme oro nel 2021, il gruppo sportivo della Polizia di Stato, Raffaeli ai campionati Europei di Tel Aviv, appena conclusi ha superato il record del punteggio più alto di sempre per un'individualista, ottenendo 36.15 al cerchio. Ha vinto l'oro al cerchio e alle clavette e l'argento alla palla. Ora ai suoi trofei ha aggiunto anche il diploma di maturità, arrivato dopo un percorso molto impegnativo. La giovanissima campionessa si è sempre allenata in palestra dalle 8:30 alle 18:00, poi la scuola. All'Istituto Leonardo di Civitanova Marche si sono diplomati molti giovani sportivi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA