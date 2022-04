Maurizio Pellegrino a Sportitalia: «Il Calcio Catania aveva 56 milioni di euro di debiti»

Ma quanti debiti aveva il Calcio Catania che è miseramente fallito?. Ben 56 milioni. Si è spesso parlato tanto a quanto ammontassero i debiti della società fallita e poi estromessa dal campionato, ma non era facile quantificare questa cifra. Nel periodo della lunghe trattative tra Sigi e l'imprenditore americano Joe Tacopina si erano fatte diverse cifre, si era parlato di 40 milioni, di riduzione del debito a 18 milioni, delle rate di Torre del Grifo che ammontavano a 26 milioni. Ora, secondo quanto riferito dall'ex direttore sportivo Maurizio Pellegrino, intervenuto questa mattina a Sportitalia, sappiamo che il Calcio Catania aveva 56 milioni di euro di debiti. Che per una squadra di serie C non è poca cosa. Non lo sarebbero nemmeno per una di serie A. Ecco perché il fallimento era inevitabile.

PELLEGRINO: “IL CATANIA AVEVA 53 MILIONI DI DEBITI”



Intervistato dal nostro @MCriscitiello Maurizio Pellegrino l'ex direttore generale del #Catania ha reso note le cifre che hanno portato al fallimento del club. pic.twitter.com/NOPkPZNNA3 — Sportitalia (@tvdellosport) April 13, 2022

