Mbappé: al-Khelaifi, 'da lui nessuna richiesta particolare'

PARIGI, 23 MAG - "Lui non ha mai fatto richieste particolari. Abbiamo semplicemente trattenuto il miglior giocatore del mondo nel nostro campionato. Abbiamo costruito qualcosa di molto forte con Kylian Mbappé e la sua famiglia": lo ha detto Nasser al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, rispondendo in conferenza stampa accanto al giocatore ad una domanda su quali concessioni siano state fatte a Mbappé per trattenerlo. Quanto alle dichiarazioni del patron della Liga spagnola, Javier Tebas, sul livello del campionato francese in cui resterà Mbappé, al-Khelaifi ha risposto: "penso che lui abbia paura che la Ligue 1 diventi migliore della Liga. La non è più quello che era 3 anni fa. Rispettare le persone è importante. Noi restiamo concentrati sul campionato e sul nostro miglior giocatore del mondo".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA