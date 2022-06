Mercato: Skriniar verso il PSG, l'Inter punta Bremer

ROMA, 21 GIU - Con Milan Skriniar avviato verso il Paris SG (secondo gli esperti Sisal il cambio di maglia del difensore centrale slovacco si gioca a 1,50), l'Inter deve correre ai ripari ed ha nel mirino Gleison Bremer. Il brasiliano del Torino in nerazzurro è offerto a 1,40. Neanche Stefan De Vrij è così certo di restare alla Pinetina visto che la sua partenza è data a 2,40. Se dovesse salutare anche l'olandese, Inzaghi potrebbe affidarsi a una vecchia conoscenza come Francesco Acerbi. Il suo arrivo è in quota a 3,50. Da un mancino di esperienza a uno di prospettiva: Arthur Theate è stata una delle note più positive della stagione del Bologna che, probabilmente, riscatterà il difensore belga arrivato in prestito dall'Ostenda. Il suo sbarco alla corte di Inzaghi pagherebbe 6 volte la posta.

