Messi esclude "categoricamente" un ritorno al Barcellona

ROMA, 08 AGO - Dodici mesi dopo la partenza di Messi in direzione Paris Saint-Germain, ancora si specula su un possibile ritorno in blaugrana dell'argentino una volta che il suo contratto scadrà (2023). In linea con le recenti notizie diffuse, e che parlano di contatti fra il Barça, Leo e il proprio entourage, il giocatore argentino assicura categoricamente che non c'è stato alcun riavvicinamento né del presidente Laporta e neppure di suoi emissari. Lo rivela il Mundo Deportivo.

