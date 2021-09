Messi, notte da favola: segna 3 gol con l'Argentina e supera il record di Pelè

Notte da favola per Lionel Messi. La "pulce" argentina ha trascinato l’Albiceleste nel successo, per 3-0, contro la Bolivia, superando Pelè. Per Messi, infatti, c'è il record di gol con una Nazionale di calcio sudamericana: è ora a quota 79 centri con la selezione Argentina mentre "O Rei" si è fermato a 77 reti con la maglia del Brasile.

Nella notte italiana, all’Estadio Antonio Vespucio Liberti di Buenos Aires, nelle gare di qualificazione ai Mondiali del 2022, l'Albiceleste ha schiacciato la Bolivia: Messi ha segnato in apertura su rigore per poi segnare altre volte nella ripresa.

"Non posso far altro che essere felice: per me, per la mia famiglia che mi sta guardando e per tutti gli argentini", ha detto Lionel Messi dopo la tripletta. "Come dico sempre, però, i premi individuali sono secondari: siamo qui per altro, è vero, ma sono molto emozionato", ha precisato Messi, visibilmente commosso.

Con lui in campo tanti "italiani" ed "ex italiani", come Musso, Molina, Pezzella, Paredes, De Paul, Papu Gomez, Lautaro Martinez e i subentranti Joaquin Correa, Martinez Quarta e Nico Gonzales.

Al "Maracana" di Rio de Janeiro, invece, il Brasile ha piegato per 2-0 il Perù: in gol Neymar e Ribeiro. In campo gli juventini Danilo e Alex Sandro, l’ex Roma Gerson, l’ex Inter Gabriel Barbosa e l’ex Milan Paquetà, oltre al subentrante Dani Alves.

Altre tre gare di qualificazioni ai Mondiali 2022, infine, sono andate in scena nella notte. Il Paraguay ha battuto per 2-1 il Venezuela; l’Uruguay ha piegato per 1-0 l’Ecuador (con gol nel recupero di Pereiro, su assist del cagliaritano Nandez); mentre la Colombia di Cuadrado ha sconfitto per 3-1 il Cile di Vidal.

