Messina, pareggio sul filo di lana ad Avellino

All’inferno e ritorno. Il Messina “risorge” dalle ceneri e agli sgoccioli del match acciuffa un pari dolcissimo. Il vantaggio iniziale di Aloi mette la partita in discesa per l’Avellino. Ma nella ripresa i peloritani scendono in campo con un piglio diverso. E proprio quando la partita era ai titoli di coda, la giocata di Piovaccari regala un pareggio che vale oro.

Pubblicità

Il primo “squillo” del match è del Messina. Al 10’ Adorante si presenta davanti al portiere irpino, ma si fa ipnotizzare. Quattro minuti dopo l’Avellino sblocca il match. Kragl serve a rimorchio Aloi che di piatto la infila all’angolino. Il vantaggio dei padroni di casa stordisce il Messina e l’Avellino prende il centro del ring. I peloritani si limitano a difendere e non riescono a ripartire. Al 44’ Kragl cerca il raddoppio direttamente su punizione. Lewandowski è attento e respinge.

Nella ripresa il Messina prova a rendersi pericoloso da corner. Ma Carillo viene anticipato sul più bello. Il tecnico peloritano prova a dare una scossa alla squadra. Dentro Trasciani e Piovaccari per Camilleri e Marginean. Poco dopo entra anche Statella per Gonçalves. Al 60’ l’Avellino “flirta” con il raddoppio. Bordata di Kragl su punizione, Lewandowski disinnesca. E il Messina? I peloritani provano ad affacciarsi in area avversaria. Ma la manovra è lenta e manca di precisione negli ultimi metri. L’Avellino prova quindi a mettere in “ghiaccio” la partita con Dossena, ma la sua incornata termina alta. Al 76’ c’è l’occasione più ghiotta per i peloritani. Ma Trasciani spara in curva un "rigore in movimento". Insiste il Messina con le ultime energie. Il tecnico Raciti getta nella mischia anche Busatto per Adorante. Al 87’, sugli sviluppi di un corner, Rondinella perso dai “radar” difensivi di testa non inquadra lo specchio. Al 92’ la pressione del Messina viene premiata. Busatto “borseggia” il pallone e imbecca Piovaccari. L’attaccante peloritano con un diagonale mortifero mette la palla in “buca”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA