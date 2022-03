Miami: Sinner vince in rimonta, Azarenka stop da stress

ROMA, 28 MAR - Una clamorosa rimonta e Jannik Sinner approda agli ottavi dell'Open di Miami, dove trova Kyrgios fresco della vittoria su Fognini. Con un match spettacolare, che ha esaltato il pubblico americano fino al coro "Sinner, Sinner", l'azzurro ha superato lo spagnolo Carreno Busta che conduceva 5-2 al terzo set. E' finita 5-7, 7-5, 7-5. Nel tabellone femminile, si ritira la bielorussa Victoria Azarenka, che solo pochi giorni fa, a Indian Wells, era scoppiata in lacrime in campo e si era poi cancellata dai social, dopo aver raccontato il suo sgomento per la guerra in Ucraina. Azarenka stavolta ha abbandonato nel bel mezzo del match con la 16enne ceka Linda Fruhvirtova. "Sono state settimane molto stressanti, ho bisogno di una pausa - la sua spiegazione - Non sarei dovuta scendere in campo: pensavo che il pubblico e il suo tifo mi avrebbe aiutata a uscire da questo tunnel, ma è stato un errore".

