Mickelson esordio in Superlega araba, ma non voglio lasciare Pga

ROMA, 08 GIU - "Faccio parte del PGA Tour da oltre 30 anni. Ho vinto e perso tanti tornei, lavorato duramente per contribuire ai loro successi e guadagnare un'esenzione a vita a cui non voglio rinunciare. La mia partecipazione a tornei della Superlega araba spero non possa compromettere tutto questo". Sono le dichiarazioni di Phil Mickelson a poche ore dal primo torneo della Superlega araba (la LIV Golf) in programma dal 9 all'11 giugno al Centurion Golf Club di Londra. Dopo quasi quattro mesi lontano dal green, tra polemiche e accuse rivolte non solo al PGA Tour ma anche all'Arabia Saudita, il californiano si prepara a tornare in campo. Sicuramente molto più prudente nelle sue parole, "Lefty" ha spiegato che la pausa concessasi ha dato lui "il tempo di riflettere su cosa fare in futuro e di essere più vicino alle persone a cui tengo. Far parte della LIV Golf mi rende felice". E sulle accuse rivolte all'Arabia Saudita, spiega: "Ho detto cose di cui mi pento, mi dispiace per il dolore causato a tante persone. Sono consapevole di quanto successo al giornalista Jamal Khashoggi, la vicenda è stata qualcosa di terribile. Ma sono qui per giocare e devo ritenermi entusiasta per l'opportunità concessami".

