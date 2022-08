Milan: morto ex portiere Vecchi, fu l'eroe di Salonicco

ROMA, 03 AGO - È morto a 73 anni Villiam Vecchi, ex portiere di Milan, Cagliari, Como e Spal, ex preparatore dei portieri dei rossoneri, della Juve e del Real Madrid. Ne da' notizia il Milan, ricordando con "commozione infinita" dai suoi profili social. Con la maglia del Milan, Vecchi vinse uno scudetto, due Coppe delle Coppe (1968 e 1973) e una Coppa dei Campioni (1969). Da preparatore, poi, partecipo' alla conquista di 2 Champions League (2003 e 2007). Il Milan, sul proprio account ufficiale di Twitter, lo ha ricordato. "Sempre vicino al Milan, sempre rossonero. L'eroe di Salonicco - scrive il club rossonero ricordando la finale di Coppa Coppe vinta grazie alle sua parate contro il Leeds nel '73) - continuerà a parare da lassù. Commozione infinita in tutti i milanisti per la scomparsa di Villiam Vecchi. Condoglianze alla famiglia del nostro storico numero 1 e Mister dei portieri Campioni d'Europa 2003 e 2007".

