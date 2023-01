Milan: Pioli "cose non funzionano più,se serve ritiro lo faremo"

ROMA, 29 GEN - "Dopo la Roma ci siano bloccati, tante cose non funzionano più e facciamo fatica a livello tattico. Devo lavorare in tante direzioni nella prossima settimana, in vista del derby. Ritiro? Se serve lo faremo". Così l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, a Dazn, dopo il ko col Sassuolo. "All'intervalo ero convinto di potercela fare nonostante lo svantaggio, poi il rigore ci ha messo a terra - ha proseguito -. Siamo molto delusi dei nostri risultati ma continuo a credere che possiamo riprenderci"

