Milan: Pioli, il nostro obiettivo resta la Champions

MILANO, 29 GEN - "Il nostro obiettivo è sicuramente entrare in Champions e giocarci bene gli ottavi di finale". Dopo il 2-5 a San Siro Stefano Pioli prova a guardare avanti ma senza spostare lo sguardo dalle difficoltà attuali. "Devo lavorare in tante direzioni, tattiche e mentali. Tocca a me - ha proseguito -. In ritiro prima della partita con l'Inter? Non credo che vinceremo o non vinceremo il derby se dovessimo andare o meno in ritiro, ma prenderò le decisioni cercando di capire il momento. Ho sempre parlato con grande chiarezza, con i singoli e con il collettivo. Abbiamo atteggiamenti e voglia giusta, ma non abbiamo più la capacità di reagire alle difficoltà della partita".

