Milan: Pioli, sarebbe giusto giocassimo tutti stesso orario

MILANO, 09 APR - "Sarebbe giusto soprattutto nelle ultime giornate che tutte le partite venissero giocate allo stesso orario": lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Torino. Come già accaduto lunedì sera contro il Bologna, anche questa volta i rossoneri scenderanno in campo conoscendo già il risultato delle dirette rivali al titolo. L'Inter gioca oggi alle 18, il Napoli domani nel pomeriggio, poi toccherà al Milan a Torino in serata. "Poi non credo cambi nulla - precisa Pioli - giocare prima o dopo non fa la differenza. Per conquistare le scudetto devi avere una mentalità vincente. Credo che però giocare allo stesso orario nelle ultime giornate sarebbe la cosa migliore".

