Milan: Pioli, sconfitta che fa male moralmente

MILANO, 05 FEB - "Le partite negative ci hanno tolto fiducia e convizione come è normale che sia. Non siamo ancora una squadra così matura, con qualche assenza e con altri non al massimo della propria condizione. Bisogna ripartire da stasera anche se è una sconfitta nel derby e che fa male moralmente. Ma stasera abbiamo trovato solidità e determinazione che può aiutrarci a tornare ai nostri livelli". Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli, dopo il ko nel derby contro l'Inter. "Nell'ultimo periodo non siamo stati compatti e solidi in difesa. Abbiamo creduto che per affrontare l'Inter queste erano le giuste posizioni - ha proseguito -. Leao? potenziale. La scelta di giocare con due attaccanti più vicini era per mettere in difficoltà la difesa dell'Inter. Leao deve stare attivo tutta la partita ed è un giocatore su cui puntiamo tanto. Le critiche? Tifosi hanno tutto il diritto di criticare, le ultime nostre prestazioni non sono state all'altezza"

