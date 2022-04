Milan, Pioli: "Sottovalutati? Noi crediamo di valere tanto"

MILANO, 30 APR - "Se siamo stati sottovalutati? Non era quello che volevo dire e non mi interessa tanto se siamo apprezzati. Mi interessa quello che pensiamo noi e noi crediamo di valere tanto. Ed è l'unica cosa che conta": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, mentre i rossoneri sono primi in classifica a quattro giornate dalla fine. "Ho visto attenzione, determinazione, generosità: ci serviranno in campo domani. Che emozioni sto vivendo io personalmente? Ho solo grande concentrazione e grande voglia di fare bene il nostro lavoro fino in fondo", assicura l'allenatore.

