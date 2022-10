Milan, Pioli: "Theo Hernandez è a disposizione contro la Juve"

MILANO, 07 OTT - "Theo Hernandez ha svolto ieri tutto l'allenamento con la squadra, se oggi conferma i miglioramenti sarà a disposizione": così il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Juventus. Quello del difensore è l'unico recupero per i rossoneri, che contano ancora parecchi infortuni. In conferenza stampa, per sdrammatizzare, viene ricordata a Pioli la frase di Allegri: "Togliete cinque titolari al Milan e poi vediamo". "Magari fossero stati solo cinque...- risponde con un sorriso l'allenatore rossonero - sono momenti che possono accadere nella stagione. L'ultima partita non ci ha soddisfatto ma vedo un gruppo volenteroso e determinato. La formazione la scelgo domani mattina, ieri chi ha giocato a Londra ha fatto una seduta di scarico. Oggi deciderò. Credo che Giroud stia bene, poi vedrò cosa scegliere. Non dobbiamo dimenticarci che abbiamo tante partite nei prossimi giorni".

