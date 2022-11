Milan: Pioli, vincere per non arrenderci a classifica

MILANO, 12 NOV - "Vincere vorrebbe dire tanto, dimostrare di non rinunciare o di arrendersi ad una classifica che non ci piace. Abbiamo qualità e volontà per dimostrare che il campionato è lungo e ci sono le possibilità per essere in corsa": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. "Mancano ancora 24 partite di campionato. Il 2022 - ricorda - è stato molto positivo per noi ma non ci dobbiamo fermare".

