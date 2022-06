Milan: rinnovo a lungo termine partnership con Puma

MILANO, 29 GIU - Puma e Milan annunciano il rinnovo a lungo termine della partnership nata nel 2018, con una grande novità: il centro sportivo di Vismara, destinato alle giovanili rossonere, sarà rinominato 'Puma House of Football'. E' quanto si legge in una nota del club in cui viene reso noto che Puma continuerà ad essere Principal partner, Global tecnical supplier e Official licensed partner del Milan e Naming partner ufficiale del Vismara. "Lavorare fianco a fianco ci ha permesso di costruire una partnership solida e autentica, basata sulla performance, sulla football culture e su valori condivisi basati su un approccio innovativo - commenta l'ad del Milan, Ivan Gazidis -. La partnership avrà un forte focus sullo sviluppo del calcio femminile e sulla prossima generazione di talenti, entrambi obiettivi allineati con la nostra vision per il club". "Vogliamo continuare a essere due dei brand più sostenibili del calcio e supportare il calcio femminile - spiega Bjorn Gulden, Ceo di Puma -. Questa partnership vedrà inoltre Puma investire nel Vismara performance center. Sarà un luogo speciale per far crescere le future stelle del Milan e per avvicinare i nostri due brand".

