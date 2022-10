MILANO, 01 OTT - Junior Messias non è partito con il Milan per la sfida di Empoli. Il brasiliano non è stato convocato per un risentimento al polpaccio. Torna invece dopo più di un mese di assenza Ante Rebic ormai recuperato come annunciato da Stefano Pioli alla vigilia.

