Milan, stiramento all'adduttore per Theo Hernandez

MILANO, 20 SET - Stiramento del lungo adduttore destro per Theo Hernandez. È l'esito dei controlli a cui si è sottoposto il terzino del Milan, rientrato dalla convocazione con la Nazionale francese proprio per il problema fisico riscontrato. Le condizioni di Theo Hernandez verranno rivalutate tra una settimana. Per quanto riguarda invece Davide Calabria, uscito a fine primo tempo del match contro il Napoli per un affaticamento muscolare ai flessori, i controlli hanno escluso lesioni muscolari.

