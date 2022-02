ROMA, 25 FEB - Il Milan non va oltre l'1 a 1 contro l'Udinese con tanto di coda polemica: i rossoneri hanno a lungo protestato per il gol del pareggio dei friulani di Udogie, convalidato dal Var, per un sospetto tocco con il braccio. Leao porta avanti il Milan poco prima della mezz'ora, ispirato da Tonali. Nella ripresa l'Udinese cresce e trova il pari con Udogie, gol contestato dai rossoneri per un tocco con il braccio.

